(VIDEO) Simion acuză Guvernul Moldovei/Arde o mansardă în Durlești/7 oameni, vizați în dosarul GagauziyaLand

23:50

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a convocat de urgență Comisia pentru Situații Excepționale, după ce sub carosabilul străzii Sofia a fost descoperit un gol, cu un volum estimat de peste 40 de metri cubi. Situația prezintă pericol „real" atât pentru circulația rutieră, cât și pentru siguranța vieții oamenilor, avertizează Petkov. „În acest context, pentru ora […]