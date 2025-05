Ministerul Infrastructurii anunță controale inopinate după incendiul de la Durlești

00:00

Actorul francez Gérard Depardieu a fost găsit găsit de agresiune sexuală împotriva a două femei, în timpul filmărilor din 2021. El a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare, în absență. De asemenea, tribunalul i-a aplicat o pedeapsă de doi ani de interdicţie şi a dispus înscrierea sa în registrul agresorilor sexuali, la […]