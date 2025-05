(VIDEO) Procuratura va investiga „vandalismul” PAS/Polonia va duce Moldova în UE/Sandu va merge fără bilet?

23:30

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de înghețuri. Avertizarea vizează jumătate din teritoriul țării: Orhei, Rezina, Telenești, Călărași, Ungheni, Fălești, Bălți, Șoldănești, Florești, Soroca, Drochia, Glodeni, Rîșcani, Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni. Aceste localități vor fi, pe 10 mai, sub cod galben de înghețuri. „În orele nocturne și ale dimineții, în zonele vizate, […]