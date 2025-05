Autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului au interzis accesul unor jurnaliști de la Chișinău pe teritoriul Benderului

23:50

Președinda Maia Sandu este sceptică în privința negocierilor de pace dintre Ucraina și Federația Rusă, care sunt programate să aibă loc în Turcia. Șefa statului a declarat că obținerea păcii este posibilă, însă Kremlinul nu își dorește acest lucru. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 12 mai a emisiunii „Новая неделя" de la […]