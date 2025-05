Președintele Sandu, despre transformarea CSS în organ executiv – „ Nu toate deciziile vor avea un caracter obligatoriu, doar cele care vizează securitatea și apărarea”

18:30

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va întreprinde, în perioada 8 – 12 mai curent, o vizită în R. Moldova. Oficiala de la Bruxelles va fi fi însoțită de o delegație din care fac parte europarlamentarii Siegfried Mureșan și Daniel Barna, precum și angajați din cadrul Comisiei Europene „Vizita are loc într-un moment simbolic –