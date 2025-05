Planuri mari pentru ministrul Bolea – Vrea fuzionarea celor două aeroporturi de la Mărculești și Chișinău

20:00

Republica Moldova avansează pe calea integrării europene, apreciază atât autoritățile de la Chișinău cât și cele de la Bruxelles. Când va adera Republica Moldova la Uniunea Europeană? Premierul Dorin Recean susține că acest lucru se va întâmpla în patru ani. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, însă susține că aderarea va avea loc mai devreme, ... Pariuri pe calendarul de aderare al Moldovei la UE – Premierul Recean și Comsarul Kos au ofereit prognoze The post Pariuri pe calendarul de aderare al Moldovei la UE – Premierul Recean și Comsarul Kos au ofereit prognoze appeared first on Politik.