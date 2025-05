Maia Sandu: România trebuie să rămână o voce proeuropeană. Îl susțin pe Nicușor Dan la prezidențiale

08:30

Astăzi, 9 mai 2025, se marchează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Cu acest prilej, la Complexul Memorial „Eternitate" are loc o ceremonie comemorativă, la care participă conducerea Republicii Moldova.