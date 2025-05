video | Propagandă printre profesori: Ministrul Educației, detalii despre cadrele instruite de „Evrazia”

11:50

Volodimir Zelenski a reacționat duminică dimineață la propunerea lui Vladimir Putin pentru negocieri directe de pace la pace la Istanbul, președintele ucrainean insistând că mai întâi este nevoie de un armistițiu, apoi Ucraina este gata să se întâlnească cu Rusia, scrie Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este un semn pozitiv faptul că rușii au …