Un angajat al MoldATSA s-a sinucis: AAC a inițiat o anchetă internă

Uniunea Europeană rămâne ferm angajată în susținerea Republicii Moldova pe drumul aderării europene, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos în cadrul unei vizite efectuate în nordul țării, transmite corespondentul IPN. „Există mai multe motive pentru care Moldova are șanse reale de a deveni membră a Uniunii Europene.