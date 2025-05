Deficiențe în gestionarea compensațiilor sociale acordate de ministerul Muncii – Ce relevă un audit al Curții de Conturi

18:30

Compania Moldovagaz a încheiat anul 2024 cu o pierdere netă de 627,6 milioane lei, după un an financiar marcat de scăderea abruptă a veniturilor și devalorizarea activelor. Potrivit raportului financiar, comparativ cu anul 2023 compania a înregistrat un profit net de peste 1,09 miliarde lei, notează bani.md Veniturile totale ale Moldovagaz din vânzări s-au redus ... Moldovagaz a încheiat anul 2024 cu o scădere abruptă a veniturilor și devalorizarea activelor – A avut pierderi de 627 milioane de lei The post Moldovagaz a încheiat anul 2024 cu o scădere abruptă a veniturilor și devalorizarea activelor – A avut pierderi de 627 milioane de lei appeared first on Politik.