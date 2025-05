Turcia gata să găzduiască negocieri de pace între Kiev și Moscova – Ce spune Președintele Erdogan

16:40

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova este estimat să înregistreze o creștere de minimum 2% în anul 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Evoluția pozitivă este determinată de dinamica sectorului serviciilor, industriei, agriculturii și construcțiilor, dar și de măsurile guvernamentale orientate spre atragerea investițiilor și modernizarea economică. Printre sectoarele ...