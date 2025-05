George Simion vs. Nicușor Dan: Ce au spus despre Republica Moldova la prima dezbatere televizată înainte de turul II

23:00

Marcel Ciolacu a anunțat luni că va propune colegilor din PSD ieșirea din coaliția de guvernare, în urma eșecului alianței PSD–PNL–UDMR în primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Dacă partidul va susține această decizie, Ciolacu a declarat că își va depune mandatul de premier, subliniind că „coaliția nu și-a atins obiectivele". Premierul a menționat […]