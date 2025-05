„Niciodată război”: Primul apel al Papei Leon al XIV-lea către liderii lumii

23:20

În contextul Zilei Internaționale a Libertății Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a organizat marți, 6 mai, o acțiune simbolică în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Sub genericul „Scriem în numele celor care nu mai pot", evenimentul a adunat jurnaliști și activiști civici care a protestat pentru libertatea presei și împotriva războiului din Ucraina.