George Simion este recunoscător administrației Trump că a exclus România din Visa Waiver: „Mulțumim”

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a declarat că a cerut să fie eliberat din funcție, adăugând că un alt lider va avea propriile viziuni. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației „Cecenia Azi", în contextul unor zvonuri tot mai frecvente privind posibila sa demisie. „Și eu am auzit aceste zvonuri. Se scriu tot felul de […]