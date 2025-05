Fum negru la Vatican, după primul tur de vot în Conclav – Lumea catolică în așteptarea alegerii unui nou Papă

11:50

Elena Lasconi a dat startul la demisii. Politiciana și-a anunțat plecarea din funcția de președinte al USR, după cea obținut doar 2.68% din voturile românilor la alegerile prezidențiale. Lasconi susține că este decizia "corectă, firească și bună în acest moment" și a explicat că demisionează "cu inima împăcată". „A venit momentul unei decizii grele. Demisionez ...