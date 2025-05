Friedrich Merz, ales al zecelea cancelar al Germaniei. Bundestagul i-a aprobat candidatura din a doua încercare

22:50

Copiii de până la 5 ani din regiunea transnistreană pot beneficia de ajutorul financiar de Paște în valoare de 1.500 de lei, oferit de Guvern. Sprijinul este disponibil pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă locuiesc pe malul drept sau stâng al Nistrului, a confirmat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, pentru MOST. De […]