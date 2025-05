Recean, despre deschiderea secțiilor de vot în regiunea transnistreană: „Doar când vom avea țara reintegrată”

23:00

La Buzău, în România, funcționează cea mai mare fabrică de reciclare a deșeurilor din Europa de Est. Anual, aici sunt procesate peste 500.000 de tone de gunoi — inclusiv din Republica Moldova. Doar anul trecut, din Moldova au fost transportate la Buzău aproximativ 420 de tone de agenți frigorifici, 11 tone de lămpi și 60 […]