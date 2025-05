Pakistanul și India au convenit o încetare a focului imediată

15:10

O pasageră a unei companii aeriene acuză abuzuri comerciale, după ce a fost nevoită să plătească 30 de lei pentru o sacoșă simplă de plastic, în contextul lipsei pungilor speciale pentru transport în spațiile comerciale ale Aeroportului Internațional Chișinău – puncte de comerț preluate în gestiune începând cu 1 mai 2025, notează Telegraph.md. „O sacoșă banală, din cele care costă 2-3 lei la piață, este vândută aici cu 1,5 euro (aproximativ 30 de lei). Nu acceptă plată în euro sau dolari, doar în lei moldovenești, fie cash, fie cu cardul. Este o bătaie de joc. Ce-i asta, Chișinău Duty-Free? Au luat-o razna complet”, a declarat, revoltată, femeia.Deși în limbajul obișnuit spațiul este numit „duty-free”, magazinul în cauză nu are regim vamal scutit de taxe, fiind un punct de vânzare obișnuit, aflat în zona de plecări a aeroportului.Administrația aeroportului a recunoscut existența unor dificultăți temporare în perioada de tranziție, iar la casele de marcat a fost afișat un anunț privind lipsa pungilor speciale pentru transportul mărfurilor cumpărate de către pasageri.În lipsa acestor ambalaje, clienții magazinelor din aeroport sunt nevoiți să achiziționeze sacoșe la prețuri de până la zece ori mai mari decât cele practicate în comerțul obișnuit.Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, a declarat anterior că decizia de a administra direct spațiile comerciale a fost luată după ce echipa managerială a demonstrat că poate gestiona eficient întreprinderea, obținând un profit mai mult decât dublu față de anii anteriori.„Am avut licitațiile pe care le-am avut, am avut o epopee. După mai mult de un an de administrare de către echipa managerială a aeroportului, am văzut rezultatele întreprinderii. Am văzut că echipa se isprăvește foarte bine, a adus rezultate foarte bune în anul 2024, și, când am văzut cifrele preventive, că aveam un profit de peste 330 de milioane de lei – și aici vreau să fac o comparație – acesta este cu mult peste dublul profitului obținut de cei care se lăudau că gestionau foarte bine aeroportul din 2016 până în 2023”, a menționat Cojuhari.Administratorul interimar al aeroportului, Sergiu Spoială, a dat asigurări – referindu-se la spațiile pentru alimentație publică, preluate anterior – că pasagerii vor avea acces la produsele necesare și că oferta va fi diversificată, iar prețurile vor fi corecte.În ciuda promisiunilor autorităților privind îmbunătățirea serviciilor și a experienței pasagerilor, preluarea directă a administrării spațiilor comerciale din Aeroportul Internațional Chișinău de către Întreprinderea de Stat a generat nemulțumiri din partea călătorilor.Aceștia au semnalat că prețurile produselor comercializate în incinta aeroportului nu au scăzut, ci, dimpotrivă, au rămas ridicate. Au fost raportate cazuri în care produsele alimentare au fost transportate și depozitate în condiții improprii, punând sub semnul întrebării respectarea normelor sanitare și de siguranță alimentară.Aeroportul Internațional Chișinău nu a oferit, deocamdată, un răspuns oficial privind prețul exagerat al ambalajelor.https://www.youtube.com/shorts/JCN6F33zfFM