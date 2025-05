Marea Britanie oferă 25 de milioane de lei pentru apărarea cibernetică a R. Moldova în fața amenințărilor rusești

08:50

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a încheiat etapa de depunere a dosarelor pentru concursul privind numirea noului șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, în competiție s-au înscris oficial doi candidați: Marcel Dumbravan și Octavian Iachimovschi, ambii cu experiență în conducerea instituției ca adjuncți ai …