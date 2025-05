46 de școli vor fi reabilitate energetic

11:10

Statele Unite ale Americii și Ucraina au semnat un acord de parteneriat economic privind crearea unui fond comun de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, după mai mult de trei ani de război pornit de Federația Rusă. Actul a fost semnat la Washington de către Scott Bessent, ministrul finanțelor al SUA, și... The post SUA și Ucraina au semnat un acord pentru crearea unui fond de investiții pentru reconstrucție appeared first on ALBASAT.