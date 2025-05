Curtea Constituțională a României ar putea valida vineri rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale

13:50

Compania elvețiană MET Gas and Energy Marketing AG, parte a MET Group, a obținut licență pentru activitatea de trading de gaze naturale în Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Înregistrată oficial în Elveția, dar controlată de investitori maghiari, compania este condusă de milionarul Benjamin Lakatos.