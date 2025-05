Statul vrea să modernizeze infrastructura energetică – Peste 8 miliarde de lei vor fi investiți în rețelele de transport al energiei electrice

13:50

Fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, critică dur ideea lansată de guvern privind o posibilă naționalizare a companiei Moldovagaz, calificând-o drept „declarație hazardată” și „exercițiu de manipulare politică”. În cadrul emisiunii „Teritoria svobodi” de la Rlive, Parlicov a subliniat că termenul „naționalizare” nici măcar nu este prevăzut în legislația actuală a Republicii Moldova, iar Guvernul, ... Parlicov despre naționalizarea Moldovagaz – Aberații fără temei legal The post Parlicov despre naționalizarea Moldovagaz – Aberații fără temei legal appeared first on Politik.