Friedrich Merz, votat la a doua încercare cancelar german de o majoritate fragilă în Bundestag

Datoria internă a Moldovei a crescut în aprilie 2025 cu un miliard 339,6 milioane de lei (+2,9%) și a atins un nou record istoric de 48 miliarde 088,3 milioane de lei. Precedentul maxim istoric al datoriei interne a fost înregistrat la sfârșitul lunii martie, când a constituit 46 miliarde 748,7 milioane de lei. În total, ... Datoria internă a Moldovei la un prag istoric de 48 miliarde de lei – De ce s-a ajuns la această cifră