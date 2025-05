Subvenții de 208 milioane de lei pentru agricultori, în aprilie

17:50

Președinta Maia Sandu a avut o întâlnire cu vicepremierul Italiei Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Întrevederea a avut loc în marja Congresului Partidului Popular European, desfășurat în Spania, transmite IPN. Moldova apreciază sprijinul puternic al Italiei în parcursul european, a declarat șefa statului. „Ne propunem să consolidăm cooperarea...