UE extinde cu un an sancțiunile pentru 16 persoane din Republica Moldova, inclusiv Șor și Plahotniuc

13:30

După informațiile apărute astăzi în presă privind presupusa agresiune asupra soției deputatului Vasile Bolea, TV8 a obținut o reacție din partea Rodicăi Bolea.„Am semnat un proces verbal al poliției și după care a inspectorului de poliție de sector care s-a prezentat la noi în apartament, prin care am scris că eu nu am fost agresată. Eu am semnat lucrul acesta. Nu știu în baza la care acte a fost emisă ordonanța cu privire la faptul că soțul meu să nu se apropie de mine și de copii până pe data de 5 mai. Consider că este un lucru neîntemeiat, fără probe și bază juridică. Da, noi am avut o ceartă în familie, cum se întâmplă. A fost mai gravă situația, dar nu vreau să dau detalii fiindcă e personal”, a declarat Rodica Bolea pentru TV8.Totul s-ar fi întâmplat în seara zilei de ieri. Poliția a intervenit la domiciliul deputatului, după ce unul dintre copiii familiei a apelat 112, afirmând că mama sa ar fi agresată de tatăl său.Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, citând surse, în momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, Vasile Bolea ar fi ținut-o imobilizată pe soția sa, care plângea. Sursele mai susțin că deputatul nu s-ar fi oprit nici la venirea poliției.Rodica Bolea, însă, neagă că ar fi fost bătută: „Copilul s-a speriat pentru că nu a văzut așa ceva la noi în familie anterior. De asta a procedat așa cum a procedat. Asta e tot. Eu nu am vrut ca asta să devină atât de viral în spațiul public. Nici nu a fost așa cum s-a spus. Da, el are anumite abateri, dar nu mă bate și nu mă lovește”.În prezent, printr-o ordonanță de protecție, Vasile Bolea nu are voie să se apropie de soția și copiii săi, nici fizic, nici telefonic, nici prin intermediul rețelelor sociale, pentru o perioadă de zece zile.Am încercat să obținem o reacție și de la șeful Inspectoratului General al Poliției, însă acesta nu a fost disponibil.