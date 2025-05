Atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel: Incendii de vegetație și furtună Khamsin în zona Ierusalimului

13:30

Începând de astăzi, Liber TV vă prezintă, rând pe rând, profilul politic al candidaților la Președinția României. Fii informat! Alege corect! Crin Antonescu este candidatul la Președinția României în 2025, susținut de coaliția formată din PSD, PNL și UDMR. Fost președinte al PNL și fost președinte interimar al României, Antonescu, în vârstă de 65 de ani, este profesor de meserie.George Crin Laurențiu Antonescu s-a născut la 21 septembrie 1959, la Tulcea. Mama lui a fost învățătoare, iar tatăl profesor suplinitor de limba română.În 1985 devine absolvent și este repartizat ca profesor la o școală din comuna Solești în județul Vaslui.În 1989 termină stagiatura și devine muzeograf la secția de istorie de la Muzeul Delta Dunării din Tulcea. "Acolo m-a prins Revoluția. În 22 decembrie, după ce l-am văzut pe Dinescu la televizor, am luat-o la fugă spre centrul orașului."Seara târziu ține primul discurs public în centrul municipiului. Oamenii adunați acolo cereau tot mai insistent să vorbească intelectualii. "Nu mai țin minte nimic din ce am spus atunci. Erau acolo vreo 25.000 de oameni."După Revoluție redevine profesor la cel mai important liceu din oraș, "Spiru Haret". Urmărește cu pasiune evoluțiile de pe scena politică. "Deși simpatizam cu toate partidele istorice, am decis să mă înscriu în PNL și din respect pentru trecutul partidului și pentru că regăseam acolo mulți reprezentanți ai generației mele."Crin Antonescu spune că s-a înscris în Partidul Național Liberal în ianuarie 1990, imediat după Revoluția din 1989, mărturisind că a intrat în politică ”de rușine”, după ce în București au avut loc primele manifestații.Liberalul spune că, după ce Televiziunea Română a arătat că la sediile partidului țărăniștilor ”au fost descoperite droguri” și ”mașini de făcut bani”, ”la liberali sediile au fost devastate”, iar reacția oamenilor a fost una suprinzătoare. S-au așezat la coadă ca să se înscrie în PNL. Iar printre ei … s-a aflat și el.La doi ani după ce intră în rândurile Partidului Național Liberal Național, Crin Antonescu devine parlamentar al României pentru o lungă perioadă, care a culminat cu funcția de președinte al Senatului, a doua cea mai importantă funcție în stat din România - fapt care l-a și propulsat la Palatul Cotroceni în postura de președinte interimar al României.Din 1992, el a obținut patru mandate de deputat și două de senator pe listele PNL. Din 2009 până în 2014 a fost președinte al PNL, şi a condus Senatul între 2012 şi 2014.În 1997, la doar 37 de ani, Crin Antonescu este numit ministru al Tineretului și Sportului, în timpul guvernării CDR, funcție pe care o ocupă timp de 3 ani.În 2005, după noi alegeri, devine șeful grupului PNL din Camera Deputaților.În februarie 2006, când a apărut ideea unei fuziuni între PNL şi PD (partidele alianţei D.A.), prin propunerea pe care Emil Boc a făcut-o liberalilor, Crin Antonescu s-a numărat printre principalii adversari ai proiectului.În 2009, Congresul PNL îl alege președinte al partidului și candidat al formațiunii la alegerile prezidențiale. Pentru el au votat 873 de delegați, în timp ce fostul președinte, Călin Popescu Tăriceanu, n-a primit decât 546 de voturi.În noiembrie 2009, Crin Antonescu, susținut de PNL, partid pe care îl conducea, a candidat pentru prima dată la Președinția României, însă, în primul tur, a obținut doar 20,2 % și a ieșit pe locul 3 în preferințele românilor - după Mircea Geoană (31,15 %) și Traian Băsescu (32,45 %).La începutul anului 2011, Crin Antonescu și Victor Ponta, președintele de atunci al PSD, şi la iniţiativa lui Dan Voiculescu, fondatorul Partidului Conservator, au creat Uniunea Social Liberală (USL) cu scopul de a-l îndepărta de la putere pe preşedintele Traian Băsescu.În 2012, Parlamentul, cu majoritatea celor din USL, l-a suspendat pe preşedintele Traian Băsescu, atrăgând critici din partea instituțiilor din UE și SUA. Deși decizia de suspendare a lui Băsescu a fost invalidată de referendumul organizat, care nu a întrunit cvorumul necesar.După suspendarea lui Traian Băsescu, Crin Antonescu a devenit președinte interimar al României, din 10 iulie 2012 până în 27 august 2012, deoarece era, la acel moment, președinte al Senatului.El a rămas în funcție până la invalidarea de către instituțiile în drept a referendumului pentru demiterea președintelui în exercițiu, Traian Băsescu.În martie 2014 ”s-a produs inevitabilul”, iar Crin Antonescu a anunțat că Alianța s-a rupt, pentru că Ponta nu a acceptat să respecte regulile alianței USL și a refuzat să vină în Parlament cu Klaus Iohannis ca vicepremier. Tot în 2014, Crin Antonescu s-a retras din viața politică și a demisionat din toate funcțiile politice deținute, după ce Partidul Național Liberal, condus de el, a obţinut un scor lamentabil de doar 15 % la alegerile parlamentare, în condițiile în care Antonescu garantase pentru cel puțin 20% din voturile românilor. După 10 ani de absență, Crin Antonescu a revenit pe scena politică, inițial pentru alegerile europarlamentare, apoi pentru cele prezidențiale, după ce a afirmat, în 2017, că nu se mai întoarce în politică ”nici dacă învie Brătianu”.În 2024, după ce a criticat fosta conducere a PNL, aflată atunci sub comanda lui Nicolae Ciucă, pentru rezultatele dezastruoase de la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu este anunțat de liderii PSD și PNL drept candidatul așa zisei ”alianțe a partidelor pro europene”, care s-a format atunci ca reacție la valul ”suveranist” format de partidele AUR, SOS România și POT, care îl susțineau pe Călin Georgescu - un candidat considerat ”pro Rusia”.La congresul extraordinar al PSD, care a validat candidatura lui Antonescu la Președinția României în 2025, președintele PSD Marcel Ciolacu a spus în discursul său oficial că speră că fostului președinte al PNL i-a fost dor de PSD - făcând astfel aluzie la fosta alianță USL.”Acest om este Crin Antonescu! Bine ai venit Crin, sper că ți-a fost dor de PSD! Tu ai trăit timpurile când PSD poate nu a fost corect cu tine. Dar stai liniștit, eu am trăit timpurile când PNL și-a luat revanșa și nu a fost corect față de mine!”, a declarat Marcel Ciolacu.