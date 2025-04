Un doctorand de la UTM a publicat o lucrare științifică într-o revistă internațională

17:00

În perioada 21–25 aprilie 2025, o delegație a Universității de Stat din Moldova (USM) efectuează o vizită de lucru în Regatul Spaniei, în contextul implementării subproiectului IT Hub, parte integrantă a unui program strategic de modernizare instituțională, susținut financiar de Banca Mondială. Inițiativa are drept obiectiv principal consolidarea capacităților digitale ale USM, sprijinirea procesului de transformare educațională și extinderea rețelelor de cooperare internațională. Сообщение O delegație a USM se află într-o vizită de lucru în Spania, în cadrul subproiectului IT Hub, finanțat de Banca Mondială появились сначала на #diez.