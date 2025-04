Negocierile de la Londra – anulate. Trump presează Ucraina să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia

12:45

Data la care sărbătorim Paștele variază de la an la an. Totuși, există o regulă în baza căreia putem determina în ce zi va fi sărbătorit Paștele ortodox anul viitor. Așadar, Paștele ortodox este sărbătorit în fiecare an în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Сообщение Pe ce dată va fi sărbătorit Paștele ortodox și catolic în 2026 появились сначала на #diez.