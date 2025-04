Stagii plătite pentru studenți. Guvernul Moldovei a lansat un nou program internship în instituțiile publice

09:45

În perioada 11–13 aprilie 2025, în orașul Lodi, Italia, a avut loc cea de-a doua ediție a Campionatului Mondial de Qwan Ki Do pentru Copii și Juniori, organizat de Soffio del Drago Lodi sub patronajul Federației Internaționale de Qwan Ki Do. La competiție au participat aproximativ 800 de sportivi din mai multe țări.