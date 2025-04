100 de milioane de RONI pentru prevenirea abandonului universitar în România

16:15

Domeniul IT evoluează într-un ritm accelerat, iar odată cu această expansiune, crește și concurența pentru locurile de muncă. Dacă în trecut era mai simplu să pătrunzi în industrie fără cerințe prea stricte, în prezent, angajatorii ridică ștacheta, chiar și pentru pozițiile de început. Nu mai sunt suficiente doar cunoștințele tehnice – se cere tot mai des și un minim de experiență practică. De exemplu, nu este neobișnuit ca firmele să solicite un an sau doi ani de experiență pentru un post destinat juniorilor. Pare un paradox? Adevărat. Dar vestea bună e că există metode prin care te poți adapta și evidenția în acest peisaj competitiv. Сообщение Cum să obții primul job în IT? Participă la un eveniment gratuit, unde vei învăța să creezi un CV și trecu un interviu de angajare