Ziua Pământului 2025

11:50

După ce Uniunea Europeană a introdus reglementări mai stricte pentru importul de miere, autoritățile din Republica Moldova au actualizat legislația pentru a respecta noile cerințe. În fiecare an, Moldova produce aproximativ 5.000 de tone de miere, iar 80% din această cantitate este destinată exportului, în mare parte pe piața Uniunii Europene. The post Noile standarde europene pentru mierea moldovenească appeared first on AgroBook.