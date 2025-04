Criza economică din Transnistria

18:50

Peste 20 de fermieri din raioanele Fălești și Glodeni au primit echipamente moderne de muls vacile, oferite de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în contextul crizelor socio-economice și energetice. Donațiile au fost distribuite în satele Pruteni și Hiliuți, unde agricultura și creșterea animalelor constituie sursele principale de venit. Beneficiarii au fost selectați în funcție de necesitățile comunităților. The post Sprijin pentru crescătorii de vaci din Fălești și Glodeni appeared first on AgroBook.