Producția de vin scade cu 40%

În contextul în care consumul de alcool a scăzut cu 20% în Europa între 2000 și 2019, producătorii de vinuri se adaptează la noile cerințe ale pieței. O companie belgiană, Associated Beverage Solutions, produce vinuri fără alcool din 2018 folosind distilarea sub vid, un proces care păstrează majoritatea aromelor. The post Vinurile fără alcool câștigă teren în Europa appeared first on AgroBook.