Investiție europeană pentru apă curată în nordul Moldovei

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat ferm la declarațiile recente ale ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi, care, într-un interviu acordat Atlantic Council TV, a afirmat că "În ultimii trei ani, am eliminat din sistem cei mai corupţi judecători. Au rămas doar cei moderat corupți". CSM consideră că astfel de etichetări generalizate, făcute de demnitari de stat de rang înalt, afectează grav imaginea întregului sistem judecătoresc.