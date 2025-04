Alexandr Slusari: “Acest guvern este surd, dar foarte guraliv.”

18:30

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat încheierea cu succes a procesului de recertificare pentru Standardul ISO 37001 privind managementul anti-mită, pe care Agenția îl implementează din anul 2019, confirmând astfel alinierea completă a activităților sale la cerințele acestui standard internațional. The post AIPA obține recertificarea ISO 37001 pentru managementul anti-mită appeared first on AgroBook.