Moțiunea simplă asupra politicilor ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost respinsă – Opoziția BCS a criticat activitatea ministrului Bolea

Fostul judecător, Victoria Sanduţa o acuză pe deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS),Iulia Dascălu, de „hărţuire şi intimidare publică". Se întâmplă după ce Sanduţa şi-a exprimat o opinie critică în adresa Maiei Sandu. Drept replică, deputatul PAS a înregistrat un filmuleţ în care a spus că „Maia Sandu este agreată de tot mapamondul" şi i-a ...