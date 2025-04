Sfânta Lumină adusă la Chișinău de ambele Mitropolii – Focul Haric ajunge sâmbătă seara în Capitală

10:10

În sesiunea de bacalaureat din acest an, peste 18 500 de candidați vor susține examenele în 91 de centre constituite la nivel național, conform deciziei Comisiei Naționale de Examene. Dintre acestea, 30 de centre se află în municipiul Chișinău, iar în 17 raioane va funcționa câte un singur centru, în funcție de numărul candidaților înscriși. ... Comisia Națională de Examene – Peste 18 500 de candidați vor susține bacalaureatul în 2025 The post Comisia Națională de Examene – Peste 18 500 de candidați vor susține bacalaureatul în 2025 appeared first on Politik.