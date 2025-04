Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în R. Moldova: „Vom sărbători Ziua Europei împreună”

10:00

Locuitorii regiunii transnistrene vor plăti de azi mai mult pentru energia electrică. Nu este prima majorare a tarifelor de la începutul acestui an. În contextul dificultăților economice și al lipsei de resurse energetice, administrația locală a aprobat noi prețuri pentru consumatorii finali, de această dată invocând prețul gazelor livrate, transmite IPN.