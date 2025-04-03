Анонс мероприятий на 4 апреля
Новости Приднестровья, 3 aprilie 2025 18:10
Анонс мероприятий на 4 апреля
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31 martie 2025
17:40
9:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» - прием пациентов будут вести акушер-гинеколог и терапевт с 10:00 до 16:00 Книжная выставка «Не властны над памятью года», в рамках 81-й годовщины освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, для детей г. Тирасполь, Центральная городская детская библиотека им. В.В. Маяковского с 10:00 до 17:00 Книжная выставка «Вестники радости и весны», для де...
30 martie 2025
29 martie 2025
17:40
Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа для детей «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 12:00 Театрализованная развлекательная программа для детей «АБВГДейка» 14:00 Отчётный концерт образцовой студии танца «Альянс»: танцевальное представление «Город, где обретаешь себя» 14:0...
28 martie 2025
17:40
10:00-11:00 Презентация четвёртой пары марок серии «80 лет Победы», посвящённой героям Советского Союза 10:00 Юношеский турнир «Весенний кубок» по спортивной гимнастике 10:00, 12:00 Индивидуальные занятия по изоискусству в «Волшебной мастерской» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00, 15:00 «Музейный кинозал» для детей и подростков. «Мастерская художника» для взрослых...
27 martie 2025
11:40
В прокате российская комедия для всей семьи про инопланетянина и экшн-триллер об отставном агенте из отдела по борьбе с терроризмом
26 martie 2025
19:40
Павла Прокудина переизбрали на пост президента Федерации футбола Приднестровья # Новости Приднестровья
Общее собрание федерации прошло в Тирасполе
17:50
с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе с. Красный Виноградарь, у трансформатора рядом с ФАПом 10:00 Чемпионат ПМР по классическим шахматам среди спортсменов до 14, до 16, до 18 лет и взрослые г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР № 3», ул. К. Маркса, 1а 10:00 Митинг и литературная композиция «Во славу освобождения», посвященные празднованию 81-й годовщины Дня освобождения Рыбницкого района и г. Рыбница от немецко-фашистских захватчиков с. Воронково, Братская могила советских вои...
12:30
Мероприятие провели в рамках экологической акции
25 martie 2025
17:50
Тирасполь, Военный институт и воинские части Тираспольского гарнизона 09:00 Педагогические чтения «Золотые россыпи», II тур 10:00 – 15:00 33-й открытый Республиканский конкурс «Юный исполнитель Приднестровья» в номинации «Олимпиада по сольфеджио» Тирасполь, Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова 10:00 – 14:00 26-й Республиканский конкурс «Юный художник Приднестровья» в номинациях: «Станковая композиция», «Декоративно-прикладная композиция», «Живопись», «Рисунок», «Олимпиада по истории изобр...
24 martie 2025
23 martie 2025
17:40
С 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе г. Каменка, центральная аллея в парке им. П. Х. Витгенштейна 10:00 Митинг «Минувших лет святая память», посвящённый 81-й годовщине освобождения Каменского района от немецко-румынских захватчиков, возложение цветов к Мемориалу Славы г. Каменка, Мемориал Славы в парке им. П. Х. Витгенштейна 10:00 Литературная беседа «Окно в природу» к 95-летию со дня рождения писателя-натуралиста В. М. Пескова г. Тирасполь, центральная городская детс...
22 martie 2025
21 martie 2025
17:50
09:00 – 17:00 Выставка «Холокост, уничтожение, освобождение, спасение» 09:00 – 17:00 Персональная выставка Аурики Флоря «Городские истории». Фотовыставка образцовой фотостудии «Арт-Фокус» «Красота живёт повсюду» 10:00, 12:00 Индивидуальные занятия по изоискусству в «Волшебной мастерской» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Спортивное мероприятие для любителей бега по шоссе «Весенний полумарафон - 2025» 10:30 Чемпионат ПМР по метаниям среди взрослых, юниоров, юноше...
20 martie 2025
19:10
В прокате киноадаптация культового мультфильма от студии Disney и комедийный боевик о человеке, не чувствующем боли
17:50
09:00-13:00 Ярмарка учебных заведений «Сделай свой выбор» 09:00 Турнир по волейболу на кубок главы госадминистрации Каменского района Каменский район, с. Катериновка, общеобразовательная средняя школа им. А. С. Пушкина (спортивный зал) Тирасполь, центральная городская детская библиотека им. В. В. Маяковского 11:00 Час детских стихов , посвящённый празднованию Всемирного дня поэзии 11:30 Рекомендательный обзор у книжной выставки «Листая страницы твои в юбилей» 12:00 II тур республиканской инте...
19 martie 2025
17:50
С 8:30 до 12:00 Флюорообследование граждан в Каменском районе с. Рашков, у здания сельской врачебной амбулатории С 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе 9:30 Республиканский турнир «Волейбол 4х4 (микст) - 2024-2025» среди учащихся учреждений образования городов и районов республики - финальный этап С 10:00 до 16:00 Выставка «Возвращаясь памятью к войне» в рамках празднования 80-летия Победы советского народа в 1941-1945 гг. С 10:00 до 17:00 Выставка «Они освобождали наше...
18 martie 2025
17 martie 2025
17:50
09:00 – 12:30 Флюорообследование граждан в Слободзейском районе Слободзейский район, с. Коротное, у здания сельской врачебной амбулатории 09:00 – 16:30 Выставка открыток 50-90-х годов XX века «Есть в женщине особая загадка». Выставка «Мы помним вас и вечно помнить будем!» памяти защитников Приднестровья Григориополь, Объединённый историко-краеведческий музей 09:00 – 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе Дубоссарский район, с. Гояны, у здания сельской школы 09:00 – 13:00 «Поезд з...
16 martie 2025
15 martie 2025
13 martie 2025
17:50
09:00 – 12:30 Флюорообследование граждан в Слободзейском районе Слободзейский район, с. Незавертайловка, у здания сельской врачебной амбулатории 09:00 Ярмарка учебных заведений «Выбери свою профессию вместе с нами» 10:00 Футбольный турнир среди юношеских команд памяти Виктора Барышева 10:00 Митинг и церемония возложения цветов к гранитному знаку, установленному в память о погибших защитниках республики 13:00 Круглый стол «Проблемы подготовки педагогических кадров: позитивный опыт решения» Тирасп...
12 martie 2025
11 martie 2025
10 martie 2025
9 martie 2025
8 martie 2025
17:40
10:00 Турнир по шашкам-64, посвящённый Международному женскому дню Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Районный открытый фестиваль народного творчества «Дин зестря нямулуй» Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 15:00 Концерт Приднестровского государственного ансамбля народного танца и народной музыки «Виорика» 15:00 Концерт Государственного коллектива «Либерти» в...
07:10
Атмосферное давление - выше нормы
7 martie 2025
17:40
10:00, 12:00 Работа музейных проектов: занятия по ИЗО «Волшебная мастерская» для детей г. Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 11:00 Работа музейных проектов для детей и подростков г. Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей С 11:00 до 18:00 Прокат электросамокатов, поездки на новых электрокарах г. Бендеры, карусельный двор (Бендерская крепость) г. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00...
10:40
Участие могут принять молодые педагоги до 35 лет включительно, если у них есть трехлетний стаж работы по специальности
6 martie 2025
17:40
с 9:00 до 18:00 Выставка «Сама природа нежность славит», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, с участием коллектива декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия» 9:00 Развлекательная программа «Нет краше слова…», посвященная празднованию Международного женского дня, в рамках Республиканского Фестиваля народных традиций «Мэрцишор-2025» с 10:00 до 17:00 Музейный кинозал - с историей одной картины «Мария. Никто не забыт, ничто не забыто…» М. Буря г. Бендеры, ГУ «Приднестров...
5 martie 2025
17:40
09:00 – 17:00 Выставка «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!», посвящённый Международному женскому дню, в рамках фестиваля «Мэрцишор-2025» 10:00 Спортивный фестиваль по шоудауну, посвящённый Международному женскому дню Тирасполь, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов 10:00 Республиканский турнир по дзюдо, посвящённый Международному женскому дню Каменка, административное здание (фойе 2-го этажа) 11:00, 13:00 Обзор выставки «Приднестровье. 1...
4 martie 2025
17:50
10:00 Спортивный фестиваль по шоудауну, посвящённый Международному женскому дню Тирасполь, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов 10:00-17:00 Книжная выставка «Самый родной человек» 10:00 Заседание клуба «Мастерица»: посиделки «Праздник мам и бабушек», посвящённые Международному женскому дню 11:00-17:00 Выставка «Мэрцишор-2025» Народного творческого клуба декоративно-прикладного искусства «Колорит» 12:00 Районный турнир по баскетболу среди команд девушек, пр...
3 martie 2025
17:40
С 8:00 до 17:00 Экспонирование выставки «Это наши истоки» С 9:00 до 16:30 Выставка открыток 50-х – 90-х годов 20 века «Есть в женщине особая загадка» для детей и взрослых г. Григориополь, МУ «Объединенный историко-краеведческий музей г. Григориополь» С 9:00 до 16:30 Выставка памяти защитников Приднестровья г. Григориополь, МУ «Объединенный историко-краеведческий музей г. Григориополь» 10:00 Презентация выставки «Бело-красный символ весны» в рамках Международного фестиваля искусств в Приднестровь...
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