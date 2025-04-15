Анонс мероприятий на 16 апреля

17:50

с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе с. Красный Виноградарь, у трансформатора рядом с ФАПом 10:00 Чемпионат ПМР по классическим шахматам среди спортсменов до 14, до 16, до 18 лет и взрослые г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР № 3», ул. К. Маркса, 1а 10:00 Митинг и литературная композиция «Во славу освобождения», посвященные празднованию 81-й годовщины Дня освобождения Рыбницкого района и г. Рыбница от немецко-фашистских захватчиков с. Воронково, Братская могила советских вои...