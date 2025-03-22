Анонс мероприятий на 23 марта

17:50

С 8:30 до 12:00 Флюорообследование граждан в Каменском районе с. Рашков, у здания сельской врачебной амбулатории С 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе 9:30 Республиканский турнир «Волейбол 4х4 (микст) - 2024-2025» среди учащихся учреждений образования городов и районов республики - финальный этап С 10:00 до 16:00 Выставка «Возвращаясь памятью к войне» в рамках празднования 80-летия Победы советского народа в 1941-1945 гг. С 10:00 до 17:00 Выставка «Они освобождали наше...