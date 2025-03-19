Анонс мероприятий на 20 марта

17:40

С 8:00 до 17:00 Экспонирование выставки «Это наши истоки» С 9:00 до 16:30 Выставка открыток 50-х – 90-х годов 20 века «Есть в женщине особая загадка» для детей и взрослых г. Григориополь, МУ «Объединенный историко-краеведческий музей г. Григориополь» С 9:00 до 16:30 Выставка памяти защитников Приднестровья г. Григориополь, МУ «Объединенный историко-краеведческий музей г. Григориополь» 10:00 Презентация выставки «Бело-красный символ весны» в рамках Международного фестиваля искусств в Приднестровь...