Анонс мероприятий на 20 марта
Новости Приднестровья, 19 martie 2025 17:50
Анонс мероприятий на 20 марта
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16 martie 2025
15 martie 2025
13 martie 2025
17:50
09:00 – 12:30 Флюорообследование граждан в Слободзейском районе Слободзейский район, с. Незавертайловка, у здания сельской врачебной амбулатории 09:00 Ярмарка учебных заведений «Выбери свою профессию вместе с нами» 10:00 Футбольный турнир среди юношеских команд памяти Виктора Барышева 10:00 Митинг и церемония возложения цветов к гранитному знаку, установленному в память о погибших защитниках республики 13:00 Круглый стол «Проблемы подготовки педагогических кадров: позитивный опыт решения» Тирасп...
12 martie 2025
11 martie 2025
10 martie 2025
9 martie 2025
8 martie 2025
17:40
10:00 Турнир по шашкам-64, посвящённый Международному женскому дню Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Районный открытый фестиваль народного творчества «Дин зестря нямулуй» Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 15:00 Концерт Приднестровского государственного ансамбля народного танца и народной музыки «Виорика» 15:00 Концерт Государственного коллектива «Либерти» в...
07:10
Атмосферное давление - выше нормы
7 martie 2025
17:40
10:00, 12:00 Работа музейных проектов: занятия по ИЗО «Волшебная мастерская» для детей г. Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 11:00 Работа музейных проектов для детей и подростков г. Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей С 11:00 до 18:00 Прокат электросамокатов, поездки на новых электрокарах г. Бендеры, карусельный двор (Бендерская крепость) г. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00...
10:40
Участие могут принять молодые педагоги до 35 лет включительно, если у них есть трехлетний стаж работы по специальности
6 martie 2025
17:40
с 9:00 до 18:00 Выставка «Сама природа нежность славит», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, с участием коллектива декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия» 9:00 Развлекательная программа «Нет краше слова…», посвященная празднованию Международного женского дня, в рамках Республиканского Фестиваля народных традиций «Мэрцишор-2025» с 10:00 до 17:00 Музейный кинозал - с историей одной картины «Мария. Никто не забыт, ничто не забыто…» М. Буря г. Бендеры, ГУ «Приднестров...
5 martie 2025
17:40
09:00 – 17:00 Выставка «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!», посвящённый Международному женскому дню, в рамках фестиваля «Мэрцишор-2025» 10:00 Спортивный фестиваль по шоудауну, посвящённый Международному женскому дню Тирасполь, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов 10:00 Республиканский турнир по дзюдо, посвящённый Международному женскому дню Каменка, административное здание (фойе 2-го этажа) 11:00, 13:00 Обзор выставки «Приднестровье. 1...
4 martie 2025
17:50
10:00 Спортивный фестиваль по шоудауну, посвящённый Международному женскому дню Тирасполь, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов 10:00-17:00 Книжная выставка «Самый родной человек» 10:00 Заседание клуба «Мастерица»: посиделки «Праздник мам и бабушек», посвящённые Международному женскому дню 11:00-17:00 Выставка «Мэрцишор-2025» Народного творческого клуба декоративно-прикладного искусства «Колорит» 12:00 Районный турнир по баскетболу среди команд девушек, пр...
3 martie 2025
17:40
С 8:00 до 17:00 Экспонирование выставки «Это наши истоки» С 9:00 до 16:30 Выставка открыток 50-х – 90-х годов 20 века «Есть в женщине особая загадка» для детей и взрослых г. Григориополь, МУ «Объединенный историко-краеведческий музей г. Григориополь» С 9:00 до 16:30 Выставка памяти защитников Приднестровья г. Григориополь, МУ «Объединенный историко-краеведческий музей г. Григориополь» 10:00 Презентация выставки «Бело-красный символ весны» в рамках Международного фестиваля искусств в Приднестровь...
2 martie 2025
17:40
9:30 Выездная книжная выставка «Звонкий праздник Мэрцишор!» в рамках празднования Международного фестиваля искусств в Приднестровье «Мэрцишор-2025» 10:00 Фольклорный час «Дарю молдавский мэрцишор и обнимаю всех друзей» в рамках празднования Международного фестиваля искусств в Приднестровье «Мэрцишор-2025», для дошкольников 10:00 Мастер-класс «Мэрцишор» для детей Е. Еригиной руководителя Образцового коллектива декоративно-прикладного творчества «Лесная сказка» 10:30 Беседа «Алб ши ку рошу фак о ф...
1 martie 2025
17:40
10:00 Церемония возложения цветов к могилам защитников Приднестровья, посвящённая 33-й годовщине со дня начала широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровья 10:00 – 13:00 Театрализованный праздник «Масленица хороша – широка её душа» Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 10:30 Театрализованное празднично-массовое гуляние «Широкая Масленица» 10:30 Митинг в память о первом начальнике дубоссарской милиции Игоре Сипченко 11...
28 februarie 2025
17:40
09:00-19:00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мэрцишор-2025» 09:00-17:00 Персональная выставка Аурики Флоря «Городские истории». Фотовыставка Образцовой фотостудии «Арт-Фокус» «Красота живет повсюду» 09:00 Акция «Символ весны и любви» в рамках Международного фестиваля искусств «Мэрцишор-2025» 09:00-16:30 Выставка работ Образцового коллектива декоративно-прикладного творчества «Радуга», посвящённая Международному фестивалю искусств «Мэрцишор-2025» Григориополь, районный Дворец культуры...
27 februarie 2025
17:50
С 10:00 до 18:00 Выставка «Земля, что дарит вдохновение» творческих работ учащихся отделения ИЗО, посвященная родному краю г. Бендеры, Бендерская детская школа искусств (фойе) С 10:00 до 18:00 Выставка «Праздник солнца - Масленица» коллективов ДПТ «Вдохновение» и «Цветочный рай» 11:00 Русская Масленица и Молдавский Мэрцишор - два праздника одного народа. Открытие творческой выставки «Шаг навстречу весне» г. Бендеры, Детская библиотека № 5, ул. 40 лет Победы, 48 11:00 Мастер-класс для детей и под...
26 februarie 2025
12:20
Член совета при президенте России по правам человека Александр Брод выступил с докладом о нарушении прав соотечественников за рубежом. В пример привёл и газовый кризис в Приднестровье, который спровоцировала Молдова....
19 februarie 2025
17:40
С 10:00 до 15:00 Конкурс рисунков и поделок на военную тему «Наша армия всех сильней» 10:00 Исторический экскурс «О доблестях, о подвиге, о славе», посвященный празднованию Дня защитника Отечества 11:30 Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, мальчики», посвященная празднованию Дня защитника Отечества 11:00 Концерт «Ратная слава Отечества» для ветеранов 12:00 Час мужества «Честь и слава Защитникам» для детей г. Тирасполь, МУ «ЦБС», филиал № 3, ул. Калинина, 43 12:00 Зональный этап республиканского...
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