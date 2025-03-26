Павла Прокудина переизбрали на пост президента Федерации футбола Приднестровья

17:40

С 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе г. Каменка, центральная аллея в парке им. П. Х. Витгенштейна 10:00 Митинг «Минувших лет святая память», посвящённый 81-й годовщине освобождения Каменского района от немецко-румынских захватчиков, возложение цветов к Мемориалу Славы г. Каменка, Мемориал Славы в парке им. П. Х. Витгенштейна 10:00 Литературная беседа «Окно в природу» к 95-летию со дня рождения писателя-натуралиста В. М. Пескова г. Тирасполь, центральная городская детс...