Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară – din nou majorată. Deciziile BNM

12:00

La maib, credem că lucrurile frumoase trebuie să fie transformate în tradiții. Astfel, pentru al doilea an consecutiv avem bucuria să susținem „Electric Spring Dance Event” – cel mai așteptat, vibrant și energic eveniment al primăverii. Împreună cu Visa, ne-am propus să celebrăm Mărțișorul și să întâmpinăm mult-așteptata primăvara într-un mod electrizant, cu multă distracție […] The post „Electric Spring ’25” – primește un bilet gratuit la cel mai așteptat eveniment al primăverii și bucură-te de „Mărțișorul electrizant”, susținut de maib și Visa appeared first on NewsMaker.