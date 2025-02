Patru companii de construcții, sancționate cu 4,7 mln lei pentru că ar fi trucat achiziții publice

12:50

Locuitorii municipiului Chișinău au raportat un număr crescut de sesizări legate de mirosul persistent de gaze, însă specialiștii precizează că situația nu este cauzată de scurgeri, ci de o creștere a dozei de odorant – substanța care conferă gazului natural mirosul specific. Potrivit explicațiilor oferite de SRL „Chișinău-gaz”, această măsură are un caracter preventiv și […] The post Miros puternic de gaze în Chișinău: Autoritățile explică motivul appeared first on NewsMaker.