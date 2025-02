(VIDEO) Imagine 3D a corpului uman. Universitatea de Medicină din Moldova a prezentat echipamente unice într-un bloc renovat

15:30

Liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a mulțumit autoritățile de la Chișinău și specialiștilor tehnici pentru acordarea în credit a gazului necesar pentru susținerea sistemului de transport de gaz din stânga Nistrului, dar și pentru livrarea la timp a resursei energetice achiziționate din banii Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe […]