Compensații la energie pentru antreprenori: cum depun cererea și care este termenul limită VIDEO

11:30

Chișinău, 3 februarie 2025: Compania iute Moldova a fost desemnată câștigătoare a premiului Best NBFI Digital Transformation Moldova 2025, acordat de prestigioasa publicație Global Banking and Finance Review. Această recunoaștere confirmă leadershipul companiei în transformarea digitală a sectorului fintech și angajamentul său față de inovație, eficiență și experiența superioară oferită clienților. În ultimii ani, iute […] The post iute Moldova, premiată pentru excelență în digitalizare: Best NBFI Digital Transformation Moldova 2025 appeared first on NewsMaker.