UE şi Statele Unite au convenit să pună „presiune maximă” asupra Rusiei pentru a ajunge la pace în Ucraina

10:10

Sfidarea Ucrainei i-a adus timp şi sprijin occidental după invazia la scară largă a Rusiei, însă are nevoie de mai mult decât de sfidare: are nevoie de Trump, potrivit The Times. Publicaţia The Times prezintă patru scenarii posibile prin care războiul dintre Rusia şi Ucraina s-ar putea încheia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primul scenariu este … The post Cum s-ar putea încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina? Patru scenarii posibile, potrivit The Times first appeared on ZUGO. Articolul Cum s-ar putea încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina? Patru scenarii posibile, potrivit The Times apare prima dată în ZUGO.