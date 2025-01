Semnat la Kiev: Diplomele și titlurile științifice din R. Moldova, recunoscute în Ucraina

10:30

Discursul inaugural al lui Donald Trump a durat puţin sub o jumătate de oră, totalizând 2.900 de cuvinte. În 2017, discursul său a durat 16 minute şi a fost al treilea cel mai scurt din istoria „televizată" a SUA, scrie Mediafax. Cu 1.433 de cuvinte, fusese mai lung doar decât discursurile …