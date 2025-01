Moscova amenință din nou R. Moldova: „Avertizăm capetele fierbinți de la Chișinău”. Reacția MAE

10:30

Chișinăul este dispus să ofere asistență financiară regiunii din stânga Nistrului, dar doar în anumite condiții clare. Președinta Maia Sandu a explicat, în cadrul unui podcast lansat pe 19 ianuarie, că retragerea armatei ruse și înlocuirea misiunii de pacificatori cu una civilă sub egida ONU sau UE reprezintă premisele principale pentru acordarea unui astfel de ajutor.